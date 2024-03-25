Çal Belediyesi hangi partide? Çal Belediye başkanı kimdir? Çal Belediye başkan adayları
Çal Belediyesi hangi partide? Çal Belediye Başkanı kimdir? Çal Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Çal Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Çal Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Çal yerel seçim sonuçları..
ÇAL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Çal Belediyesini 5.735 alınan oy ve %43.01 oy oranı ile MHP adayı Fethi Akcan kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%43.01
- İyi Parti%29.99
- DSP%23.90
- DP%1.76
- Saadet Partisi%0.61
- Vatan Partisi%0.49