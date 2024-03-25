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Çal Belediyesi hangi partide? Çal Belediye başkanı kimdir? Çal Belediye başkan adayları

Çal Belediyesi hangi partide? Çal Belediye Başkanı kimdir? Çal Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Çal Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Çal Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Çal yerel seçim sonuçları..

Çal Belediyesi hangi partide? Çal Belediye başkanı kimdir? Çal Belediye başkan adayları - 1

ÇAL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Çal Belediyesini 5.735 alınan oy ve %43.01 oy oranı ile MHP adayı Fethi Akcan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • MHP%43.01
  • İyi Parti%29.99
  • DSP%23.90
  • DP%1.76
  • Saadet Partisi%0.61
  • Vatan Partisi%0.49

TÜRKİYE HABERLERİ

Çal Belediyesi hangi partide? Çal Belediye başkanı kimdir? Çal Belediye başkan adayları - 2

ÇAL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çal Belediyesi Başkanı Fethi Akcan Kimdir?

14 Şubat 1971 yılında Denizli Çal ilçesi Dağmarmara köyünde dünyaya geldi.

İlkokulu Dağmarmara köyünde, Ortaokulu Çal Süller İmamhatip Ortaokulunda, Lise öğrenimini ise Çal Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamladı.

1991 yılında Türkiye Elektrik Kurumunda göreve başladı.1993 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Baklan ilçe şefi olarak atandı.1996 yılında Çal, Baklan ve Bekilli ilçeleri elektrik dağıtım şefliği birleştirilerek Çal ilçe şefliği görevine getirildi.

2009 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 5 Ekim 2009 tarihinde Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırım Müdürlüğü'ne atandı.

Aydem Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sistem İşletme Grup Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü’nde Sistem Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanarak Belediye Başkanı olmuştur ve halen görevini sürdürmektedir.

Evli olup iki çocuk babasıdır.

Çal Belediyesi hangi partide? Çal Belediye başkanı kimdir? Çal Belediye başkan adayları - 3

ÇAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FETHİ AKCAN
  • ÖZCAN EŞMELİ
  • OSMAN KAÇAR
  • ZAFER KARAGÖNLÜ
  • TUĞRAN SAVRAN
  • DOĞAN KAYA
  • ARİF BAŞKAYA
  • AHMET HAKAN
  • VEDAT FİDAN
  • TUNCAY AYDIN
  • SEVGÜL TEKİN
  • SULTAN DİKİCİ
  • AKIN ARSLANYILMAZ
  • HÜSAMETTİN ÖZHAN
Çal Belediyesi hangi partide? Çal Belediye başkanı kimdir? Çal Belediye başkan adayları - 4

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