Çaldıkları 3 milyon liralık altın ve dövizleri salça kovasına saklamışlar

Eskişehir'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak parmak izi incelemesi yapacaklarını söyleyen şüpheliler, iki evden yaklaşık 3 milyon liralık altın ve döviz çalarak kaçtı. Şüpheliler, yakalanırken çalınan altınların salça kovasının içine poşetlenerek gizlendiği ortaya çıktı.

Çaldıkları 3 milyon liralık altın ve dövizleri salça kovasına saklamışlar - 1

Eskişehir'de üç kişi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak iki eve girdi.

Evde parmak izi incelemesi yapacaklarını anlatan üç kişi, yaklaşık 3 milyon liralık altın ve dövizi çaldıktan sonra kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çaldıkları 3 milyon liralık altın ve dövizleri salça kovasına saklamışlar - 2

Ev sahipleri, şüphelilerin evdeki altın ve paraları aldığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev ve sokaklardaki güvenlik kameralarından şüphelilerin Zekeriya T. (27), eşi Gündeş T. (23) ve İbrahim A. (17) olduğunu belirledi.

Çaldıkları 3 milyon liralık altın ve dövizleri salça kovasına saklamışlar - 3

EVLİ ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Araçları takibe alınan şüphelilerin Gaziantep’e gittikleri tespit edildi.

Çaldıkları 3 milyon liralık altın ve dövizleri salça kovasına saklamışlar - 4

Nurdağı ilçesi girişinde yapılan yol kontrolünden yakalanan üç şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada Eskişehir'deki iki evden çalınan altınların, salça kovasının içine poşetlenerek gizlendiği belirlendi.

Gaziantep'teki işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirilen şüphelilerin yaklaşık 3 milyon 91 bin liralık altın ve döviz çaldığı anlaşıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Zekeriya T. ile eşi Gündeş T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim A.'nın Çocuk Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

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