Çaldıkları 3 milyon liralık altın ve dövizleri salça kovasına saklamışlar
Eskişehir'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak parmak izi incelemesi yapacaklarını söyleyen şüpheliler, iki evden yaklaşık 3 milyon liralık altın ve döviz çalarak kaçtı. Şüpheliler, yakalanırken çalınan altınların salça kovasının içine poşetlenerek gizlendiği ortaya çıktı.
Eskişehir'de üç kişi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak iki eve girdi.
Evde parmak izi incelemesi yapacaklarını anlatan üç kişi, yaklaşık 3 milyon liralık altın ve dövizi çaldıktan sonra kaçtı.