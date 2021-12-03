Çaldıkları otomobille 900 kilometre giden 3 çocuk aranıyor

Haberler - İHA 03.12.2021 - 13:52 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 14:01
Ordu’daki bir oto galeriden otomobil çalıp kayıplara karışan 3 çocuk aranıyor.
Yaşları 11, 12 ve 13 olan üç çocuk girdikleri oto galeriden anahtarlarını aldıkları otomobili çaldı.
28 Kasım'daki olaydan sonra bir daha haber alınamayan çocuklar için aileleri kayıp başvurusu, galeri sahibi ise hırsızlık başvurusu yaptı.
Yapılan incelemede aracın en son İstanbul'un Esenyurt ilçesinde görüldüğü belirlendi.
Çocukların yolda yakıt almak için iki kez durduğu tespit edildi. Çocukların 900 kilometrelik yolu hiç fark edilmeden ve denetime takılmadan nasıl kat ettiği ise merak konusu oldu.
Aralarından birinin daha önce de hırsızlıktan kaydı olduğu ve çocukların olaydan önce 5 oto galeriden daha araba çaldığı iddialar arasında.
Olay anlarını anlatan araç sahibi, “28 Kasım Pazar sabahı saat 03.00 sıralarında yaşları 13 ve 14 olan üç tane çocuk dükkanımıza girdi. Bir arabamızın kontak anahtarını alan çocukların, araç ile İstanbul yönüne gittiğini öğrendik. 17 Kasım ve 28 Kasım arasındaki 11 günlük süreçte bu çocuklar, 5 tane daha galeriye girmiş ve oralardan çaldıkları arabalar ile gezmiş" dedi.
Gezdikten sonra çocukların arabaları zarar vererek geri galeriye getirdiklerini veya polisler tarafından bulunduğunu belirten araç sahibi, "Çocukların ise İstanbul Esenyurt mevkiinde olduğu bilgisini aldık. Polis ekiplerinin aracın peşinde olduğunu ve PTS sisteminden takip edildiğini biliyoruz. İstiyoruz ki çocuklar da zarar görmeden aracımız en kısa sürede bulunsun. Aracımız bize, çocuklarda anne ve babalarına teslim edilsin” diye konuştu.