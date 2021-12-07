Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik

Ordu'daki bir galeriden çaldıkları otomobille İstanbul'a kadar giden 3 çocuk, her şeyi sosyal medyadan tanıdıkları Esenyurt'u görmek için yaptıklarını söyledi.

Haberler - DHA 07.12.2021 - 15:10

Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik - 1

'nun Altınordu ilçesinden çaldıkları otomobil ile 'a giden S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) adlı çocuklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik - 2

Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.

Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik - 3

Öte yandan çalınan araç da galeriye teslim edildi.
Galerinin ortaklarından Bekir Ergen 20 bin liraya yakın zararları olduğunu söyledi. "Bunların içinde HGS geçişleri var, yedikleri trafik cezaları var. Bunun yanı sıra arabanın sağını solunu sürtmüşler" diyen Ergen, çocukların ailelerinden zararlarını talep etmeyeceklerini söyledi.

Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik - 4

Ergen, “Bu maddi zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim çünkü sonuçta araba bulundu. Sağ salim biz arabamıza kavuştuk, onlar çocuklarına kavuştular. Benim ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum” dedi.

Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik - 5

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 çocuk, bir otogaleriden çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yakalanmıştı.

Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik - 6
Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik - 7
Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik - 8

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