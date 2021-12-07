Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik

Öte yandan çalınan araç da galeriye teslim edildi.

Galerinin ortaklarından Bekir Ergen 20 bin liraya yakın zararları olduğunu söyledi. "Bunların içinde HGS geçişleri var, yedikleri trafik cezaları var. Bunun yanı sıra arabanın sağını solunu sürtmüşler" diyen Ergen, çocukların ailelerinden zararlarını talep etmeyeceklerini söyledi.