Çalıntı otomobile Ordu'dan İstanbul'a: Esenyurt'u görmek istedik

Haberler - DHA 07.12.2021 - 15:10
Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.
Öte yandan çalınan araç da galeriye teslim edildi.
Galerinin ortaklarından Bekir Ergen 20 bin liraya yakın zararları olduğunu söyledi. "Bunların içinde HGS geçişleri var, yedikleri trafik cezaları var. Bunun yanı sıra arabanın sağını solunu sürtmüşler" diyen Ergen, çocukların ailelerinden zararlarını talep etmeyeceklerini söyledi.
Ergen, “Bu maddi zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim çünkü sonuçta araba bulundu. Sağ salim biz arabamıza kavuştuk, onlar çocuklarına kavuştular. Benim ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum” dedi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 çocuk, bir otogaleriden çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul'da yakalanmıştı.