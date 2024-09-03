Çalışacak işçi bulamadı! 10 dönümlük bahçesinde hasada tek başına başladı

Geçen yıl verim olarak hava şartlarından dolayı ağaçlar daha yüklüydü. Geçen yıl ki ürünler 2 TL'den satılamadı. Bu yıl meyve az oldu. Mevsimsel olarak ağaçların çiçek açma dönemlerinde havalar çok sıcaktı ve çok etkin oldu. Verimi az oldu ama buna rağmen pazarlama sıkıntısı çekiyoruz” dedi.