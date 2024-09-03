Çalışacak işçi bulamadı! 10 dönümlük bahçesinde hasada tek başına başladı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 dönümlük arazisinde erkenci mandalina hasadına başlayan çiftçi Gökmen Ekiz, Bin TL'yi bulan işçi yevmiyeleri ve işçi kıtlığı yaşandığı bu günlerde bahçesinde hasadını tek başına yapıyor.
Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay'da, sonbahar mevsimine girilirken narenciye ürünlerinin hasadına başlandı. Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, 10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadına başladı.