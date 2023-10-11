Çalışan emekli ikramiye alacak mı? 5.000 lira ikramiye ödemesinde son durum

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin lirayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakanlık olarak 5 bin liralık ödeme için teknik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Işıkhan, "Yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti Grup Başkanvekilimiz bu konudaki gerekli prosedürü sürdürecek. Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." dedi.



Öte yandan bugün kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinde kapsamın genişletilmeyeceğini ifade etti.