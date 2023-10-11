Çalışan emekli ikramiye alacak mı? 5.000 lira ikramiye ödemesinde son durum
Çalışmayan emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilecek. Ödemeler, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından ise çalışan emekliler, kendilerinin de ödeme kapsamına alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, çalışan emekliler ikramiye alacak mı?
Milyonlarca emeklinin beklediği haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamıştı. Erdoğan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtmişti. Bu durum beraberinde çalışan emeklilerin beklentilerini de getirdi.