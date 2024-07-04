Çalışanını başından vurarak öldürmüştü! Savunması şaşırttı, "Şaka yapmak istedim"

"KIZIMI KAYBETTİĞİM TRAVMA İLE BU TRAVMA ARASINA UÇURUM VAR"

Konuşmasını sürdüren İbrahim A., "Ambulansı aradıktan sonra dayım, 'Kamera kayıtları ve silahı bana verin. Soranlara dışarıda silah sesi geldi, çıktığımızda kanlar içinde gördük deyin' dedi. Dayım kameraları çözmemi istedi, yapmaya çalıştım ancak beceremedim. Sonra dayım gelip kameraları çıkardı. Şok içindeydim, ne yaptığımı bilmiyordum ancak tramvayı atlattıktan sonra polise olayı olduğu gibi söyledim. Ben de 5 yaşında kızımı kaybettim, evlat acısının ne demek olduğunu iyi biliyorum ama kızımı kaybettiğim travma ile bu travma arasına uçurum var. Hasan ile aramızda husumet yoktu. Ailenin izinleri olursa mezarını yaptırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"YEĞENİM SİLAHI ALMAK İSTEMEYİNCE BOŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİM"



Tutuksuz Aydın G., "Adli kontrolüm olduğu için silahı yeğenime vermek istedim. Yeğenim silahı almak istemeyince boş olduğunu söyledim ancak boş değildi, şarjörde 2 mermi vardı. Boş olmadığını söylemeseydim almayacağını bildiğim için öyle söyledim. Silah ruhsatsızdı. Hasan ile İbrahim abi kardeş gibiydiler. Yeğenim silahı aldıktan sonra olay saniyeler içinde oldu. Hepimiz şoka girdik. Sonra kayıt cihazı ve silahı şoktayken aldım" dedi.



Katılan avukatı ise ailenin ve kendilerinin şikayetini olmadığını söyledi.