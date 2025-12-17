Çalışanların gözü o tarihe çevrildi. 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Her yıl 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece kutlanan yılbaşı için geri sayım başladı. 2026 yılına kısa bir zaman kala, yılbaşını aileleri ve arkadaşlarıyla geçirmek isteyen birçok kişi ise planlarını şimdiden yapmaya başladı. Çalışanlar ise 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün olacak?