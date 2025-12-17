Çalışanların gözü o tarihe çevrildi. 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün olacak?
17.12.2025 10:50
NTV - Haber Merkezi
Her yıl 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece kutlanan yılbaşı için geri sayım başladı. 2026 yılına kısa bir zaman kala, yılbaşını aileleri ve arkadaşlarıyla geçirmek isteyen birçok kişi ise planlarını şimdiden yapmaya başladı. Çalışanlar ise 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün olacak?
31 Aralık yılbaşı akşamı için heyecan bekleyiş başladı. Yeni yıla kısa bir zaman kala yılbaşı programı yapan vatandaşlar, 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün mü, yoksa tatil mi olup olmadığını araştırıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, yılbaşı tatili kaç gün olacak?
31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.
Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece, yılbaşı gecesi olacak.
2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak'ta uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.