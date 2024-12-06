Çalışanların hepsi lise öğrencisi, yılda 30 milyon lira ciro yapıyorlar! “Normal okullardaki öğrenciler bu şansa sahip değil”

Uygulama otelinde 5 yıldır çalışan aynı okuldan mezun Abdullah Berk Yılmaz ise aile olarak gördüğü lisenin bünyesine geri dönmenin ve öğrencilere usta öğretici olarak tecrübelerini aktarmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Okuldan 2017'de ikincilikle mezun olduktan sonra otelde çalışmaya başlayan Damla Memiş, "Mezun olduğum okulda usta öğretici olarak çalışmak çok güzel bir duygu. Daha önce öğrenci olarak katılıp dereceler elde ettiğimiz yarışmalara şimdi öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz de yine bu yarışmalarda birçok başarısı var, bu da bizi gururlandırıyor." diye konuştu.