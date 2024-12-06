Çalışanların hepsi lise öğrencisi, yılda 30 milyon lira ciro yapıyorlar! “Normal okullardaki öğrenciler bu şansa sahip değil”
Yalova’da uygulama otelinde öğrencilerin çalıştığı lise yıllık 30 milyon lira ciro yapıyor. Yabancı dil olarak İngilizce, Almanca ve Rusça eğitimi veren Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama otelinde görev yapan öğrenciler hem mesleki deneyim kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Bu yıl staj için İspanya’ya gittiğini anlatan öğrencilerden Ayşa Kaplan, “Normal okulda okuyan öğrenciler bu şansa sahip değiller. Bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum.” diye konuştu.
Yalova’da otel,üretim tesisleri ve öğrencilerine verdiği iş garantili eğitimin yanında yıllık 30 milyon lira ciro elde eden meslek lisesi, turizm sektörünün personel ihtiyacını karşılıyor.