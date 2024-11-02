Çalışmalar tamamlandı, Meclis'e geliyor: Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarda cezalar artırılacak!

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.