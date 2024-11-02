Çalışmalar tamamlandı, Meclis'e geliyor: Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarda cezalar artırılacak!
İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.. Meclis'e bu hafta sunulacak teklifle ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak. Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Araçlarına yetkisiz bir şekilde çakar ve tepe lambası takanlara ise 150 bin lira idari para cezası verilecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.