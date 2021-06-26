Çalışmaları izlerken göçük altında kaldı

Bursa'da doğalgaz boru döşeme işini üstlenen taşeron firmanın sahibi, çalışmaları izlerken toprak kayması sonucu açılan çukura düştü. Beline kadar toprağa gömülen kişi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

DHA 26.06.2021 - 14:39

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Doğalgaz için boru döşeme işini üstlenen taşeron firmanın sahibi İbrahim Gönül (39), çalışmaları izlerken üzerinde durduğu toprağın kayması sonucu yaklaşık 5 metrelik çukura düştü.
Çalışmaları izlerken göçük altında kaldı - 2
Olay saat 11.00 sıralarında Kestel ilçesinin kırsal Barakfaki Mahallesi'nde meydana geldi. Omzundan aşağısı toprak altında kalan İbrahim Gönül'e ilk müdahaleyi, çalışanlar yaptı.
Çalışmaları izlerken göçük altında kaldı - 3
İş makinesi operatörü, daha fazla toprak kaymasının önüne geçmek için önlem aldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Nilüfer Arama ve Kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
Çalışmaları izlerken göçük altında kaldı - 4
Gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla İbrahim Gönül’ü kurtardı. Halat sistemi ile düştüğü yerden çıkarılan ve  vücudunda ezikler bulunan Gönül, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
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Çalışmaları izlerken göçük altında kaldı - 6
Çalışmaları izlerken göçük altında kaldı - 7
Çalışmaları izlerken göçük altında kaldı - 8

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