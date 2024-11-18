Çalma hevesiyle eline aldı, 33 yıllık üreticisi oldu: "Bu iş gönül ve aşk işi"
Bursa'da yaşayan 45 yaşındaki Turan Çakmakçı, çocukken mahallesindeki bağlama ustasının çaldığı ezgilere duyduğu ilgi ile bağlama çalmaya başladı. Çakmakçı, kısa süre sonra yeteneğinin bağlama çalmaktan çok üretmekte olduğunu fark etti. 12 yaşında itibaren bağlama üretimini öğrenen ve başladığı serüvenini 33 yıldır sürdüren Çakmakçı, atölyesinde el işçiliğiyle ürettiği bağlamaları, müşterisine satmadan önce de çalarak test ediyor.
Tarihi Tahtakale Mahallesi'ndeki atölyesinde bağlama üreten Turan Çakmakçı'nın enstrümana olan merakı, 12 yaşında ortaya çıktı.
Çakmakçı, mahallesindeki bağlama ustasının çaldığı ezgilere ilgi duyarak bağlama çalmaya başladı.