Çalma hevesiyle eline aldı, 33 yıllık üreticisi oldu: "Bu iş gönül ve aşk işi"

"ÇALMA HEVESİYLE BAŞLADIM, İMALATÇI OLDUM"

Yapımı üzerindeki el işçiliğine göre, en az 3 gün süren bağlamalar, 600 lira ile 8 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Atölyesinde el işçiliğiyle bağlama üreten ve kendisi gibi çocuk yaşlardan itibaren bağlama çalan yardımcısı Tamer Saydemir (59) ile mesleğini sürdüren Çakmakçı, "Yaklaşık 33 yıldır bağlama yapıyorum. Bu işe bağlama çalma hevesiyle girdim. Mahallemde bir bağlamacı vardı, çalmayı çok istiyordum. Onun hevesiyle başladım ama imalatçı oldum. Ustam bana öğretmek için yanına çırak aldı, ben de böylece başlamış oldum" dedi.