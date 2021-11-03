Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

SİPARİŞLER YETİŞMİYOR

300 ton üretim hedefi ile kadınların yoğun bir mesai yaptığını kaydeden Kılıçkaya, “Her geçen yıl hurmaya ilgi artıyor. Her yer hurma bahçesi oldu. Hurma fidanları bile bulunmuyor. Boş arazi kalmıyor. Kuru hurma yeni bir sektör olmasına rağmen şu an siparişleri yetiştiremiyoruz. Sektör haline geldi ve herkes hurma kurutuyor" diye konuştu.