Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Adana’da çamaşır ipinde deneme amacıyla hurma kurutan Hamza Kılıçkaya 5 yıl içinde yaşadığı mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi. Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan girişimcinin ürettiği kuru hurmalara, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor.

Haberler - İHA 03.11.2021 - 10:57 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 11:05

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 1

'nın Kozan ilçesinde 5 yıl önce denemek için eşinin çamaşır ipinde hurma kurutan Hamza Kılıçkaya, sosyal medyadan ürünlerini paylaşmaya başladı.

Taleplerin artması üzerine Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki işini komşuları ile bölüşerek yapmak isteyen Kılıçkaya, şimdi mahalledeki 100 kadına iş imkanı sunarak mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü.

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 2

Bahçelerden hurmaların toplanması ve soyulup kurutulması aşamasına kadar, yaşadığı mahalle sakinlerine de istihdam sağlayan Kılıçkaya, evinin önünde kurduğu kurutma düzeneği ile her gün yaklaşık 100 kadının evine ekmek götürmesine vesile oluyor.

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 3

Bahçede hurma toplayan Gülseren Bağrıyanık, “Ben aslında arıcılık yapıyorum. Kışın işsiz oluyorum. Hurma ile kadınların yüzü güldü. Önceden hurma para etmiyordu şimdi çok değerli. Bize de iş çıktı. Kışın boşta kalmıyoruz” diye konuştu.

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 4

10 komşu kadın ile sipariş almaya başladığını anlatan Hamza Kılıçkaya, “Bu yıl 5. bölümü kurduk evimizin önüne ve bu sürede üreten kadınlarımızın desteği ile büyüdük markalaştık. 5 yıl önce 10 kişiydik ve toplamaya ben de gidiyordum. Şu an burada 100 kişi çalışıyor ve bahçede ayrıca toplama ekibimiz var” dedi.

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 5

SİPARİŞLER YETİŞMİYOR

300 ton üretim hedefi ile kadınların yoğun bir mesai yaptığını kaydeden Kılıçkaya, “Her geçen yıl hurmaya ilgi artıyor. Her yer hurma bahçesi oldu. Hurma fidanları bile bulunmuyor. Boş arazi kalmıyor. Kuru hurma yeni bir sektör olmasına rağmen şu an siparişleri yetiştiremiyoruz. Sektör haline geldi ve herkes hurma kurutuyor" diye konuştu.

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 6

Kuru hurmanın, kuru kayısı ve incirin tahtını sallayacağını ifade eden Kılıçkaya "Hurma fiyatında bu sene yüzde 50 artış oldu. Toptan 40-50 TL bandında satışı var perakende 80 TL’yi bulacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 7

Elif Yılmaz, 6 senedir burada çalıştığını söyleyerek, “Ev hanımıydım bir işe gitmiyordum. Şimdi burada çalışıyorum evime para  götürüyorum. Tüm mahallenin kadınları bu işten çok memnun”dedi.

Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 8
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 9
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 10
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 11
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 12
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 13
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 14
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 15
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 16
Çamaşır ipine asarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor - 17

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