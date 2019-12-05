'Cambridge Merkez Camii' açıldı (Avrupa'nın ilk çevre dostu camii)

Avrupa'nın ilk çevre dostu olan İngiltere'deki Cambridge Merkez Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cami, İslami geleneklere bağlı kalınan ödüllü mimarisinin yanı sıra yağmur sularını depolayan, elektriğinin bir kısmını güneş enerjisinden sağlayan çevre dostu sistemleriyle dikkatleri çekiyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İslamfobiye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu caminin yükselen İslam karşıtlığına da en güzel cevap olacağını düşünüyorum" dedi.

Avrupa''nın ilk çevre dostu olan İngiltere'deki Cambridge Merkez Camii'nin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Demokrasinin beşiği ülkelerde İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor" sözleriyle İslamofobi eleştirisinde bulundu. "İslami terör" ifadesine de sert tepki gösteren Erdoğan, "Müslümanlar arasından bir terörist çıkıyor diye İslamı lekeleyemezsiniz" ifadelerini kullandı'' dedi. HABERE  GİT

Avrupa'da bir ilk olma özelliğine sahip camide, yağmur suları depolanıp, fidanların sulanmasında veya abdesthanede kullanılıyor.

Ayrıca doğa dostu cami sıfır karbon ayak izi özelliğiyle dikkat çekiyor.

Güneş enerjisinden elektrik üretilen camide, sıcak havayla da suyun ve zeminin ısınmasını da sağlanıyor.

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