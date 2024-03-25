Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye başkanı kimdir? Çameli Belediye başkan adayları
Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye Başkanı kimdir? Çameli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Çameli Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Çameli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Çameli yerel seçim sonuçları..
ÇAMELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Çameli Belediyesini 9.564 alınan oy ve %74.34 oy oranı ile AK Parti adayı Cengiz Arslan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%74.34
- İyi Parti%22.39
- DP%1.11
- Saadet Partisi%1.08
- Vatan Partisi%0.62
- BTP%0.46