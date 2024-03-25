Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye başkanı kimdir? Çameli Belediye başkan adayları

ÇAMELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çameli Belediyesi Başkanı Cengiz Arslan Kimdir?

15.10.1972 tarihinde Çameli İlçesinin Kızılyaka köyünde dünyaya geldi. Öğrenimini sırasıyla Kızılyaka İlkokulu, Çameli Ortaokulu, son olarak 1990 yılında Denizli Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra özel bir tekstil firmasında çalıştı. 1991&1995 yılları arasında Türkiye Elektrik Kurumu'nda teknisyen olarak başladığı göreve İlçe İşletme Sorumlusu olarak devam etti. 1995 & 1996 yıllarında 18 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra 1997 yılından 2014 yılına kadar Türkiye elektrik Kurumunun özelleşmesi sebebiyle sırasıyla TEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. de Çameli İlçe sorumlusu olarak görevine devam etti.

30 Mart 2014 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Çameli Belediye Başkanı seçildi.

Çameli Belediye Başkanlığı’nın yanında Akdeniz Belediyeler Birliği Turizm Komisyonu Başkanlığı ve Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.