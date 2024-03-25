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Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye başkanı kimdir? Çameli Belediye başkan adayları

Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye Başkanı kimdir? Çameli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Çameli Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Çameli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Çameli yerel seçim sonuçları..

Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye başkanı kimdir? Çameli Belediye başkan adayları - 1

ÇAMELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Çameli Belediyesini  9.564 alınan oy ve %74.34 oy oranı ile AK Parti adayı Cengiz Arslan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%74.34
  • İyi Parti%22.39
  • DP%1.11
  • Saadet Partisi%1.08
  • Vatan Partisi%0.62
  • BTP%0.46

TÜRKİYE HABERLERİ

Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye başkanı kimdir? Çameli Belediye başkan adayları - 2

ÇAMELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çameli Belediyesi Başkanı Cengiz Arslan Kimdir?

15.10.1972 tarihinde Çameli İlçesinin Kızılyaka köyünde dünyaya geldi.  Öğrenimini sırasıyla Kızılyaka İlkokulu, Çameli Ortaokulu, son olarak 1990 yılında Denizli Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra özel bir tekstil firmasında çalıştı. 1991&1995 yılları arasında Türkiye Elektrik Kurumu'nda teknisyen olarak başladığı göreve İlçe İşletme Sorumlusu olarak devam etti. 1995 & 1996 yıllarında 18 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra 1997 yılından 2014 yılına kadar Türkiye elektrik Kurumunun özelleşmesi sebebiyle sırasıyla TEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. de Çameli İlçe sorumlusu olarak görevine devam etti. 

30 Mart 2014 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Çameli Belediye Başkanı seçildi. 

Çameli Belediye Başkanlığı’nın yanında Akdeniz Belediyeler Birliği Turizm Komisyonu Başkanlığı ve Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye başkanı kimdir? Çameli Belediye başkan adayları - 3

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • CENGİZ ARSLAN
  • SEZAİ TURHAN
  • OĞUZHAN ONGUN
  • LÜTFİ AŞIK
  • YASİN SOLAK
  • BEKTAŞ GENÇER
  • ALİ HAYDAR HASPULAT
  • ŞERİF ALİ ERTEN
  • İRFAN ÖZCAN
  • EBUBEKİR TEKTAŞ
  • MEHMET EMİN BAŞ
  • MEVLÜT SÖNMEZ
  • DÜNDAR TOSUN
Çameli Belediyesi hangi partide? Çameli Belediye başkanı kimdir? Çameli Belediye başkan adayları - 4

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