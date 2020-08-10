Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı

Bakan Koca tarafından, temaslı vakaların pozitif vakaya dönüşme oranı 1,3 olarak açıklanan ve bu sıralamada Türkiye dördüncüsü olan Gaziantep'te kurallara yine uyulmadı.

Kentte özellikle vakaların artışında en büyük etken olarak gösterilen düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerde herhangi bir azalma yaşanmazken, bir düğünde hem kurallar hiçe sayıldı hem de düğün yeri olarak bir cami avlusu seçildi.