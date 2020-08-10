Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı

Corona virüs vaka sayısı artmaya devam eden Gaziantep'te, bir cami avlusunda yapılan düğün, şikayet üzerine Jandarma ekipleri tarafından sonlandırıldı.

İHA 10.08.2020 - 01:01

Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı - 1
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalardır corona virüs vaka sayısı en yüksek kentler arasında gösterilen Gaziantep'te, kurallar hiçe sayılmaya devam ediyor.
Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı - 2
Bakan Koca tarafından, temaslı vakaların pozitif vakaya dönüşme oranı 1,3 olarak açıklanan ve bu sıralamada Türkiye dördüncüsü olan Gaziantep'te kurallara yine uyulmadı.
Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı - 3
Kentte özellikle vakaların artışında en büyük etken olarak gösterilen düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerde herhangi bir azalma yaşanmazken, bir düğünde hem kurallar hiçe sayıldı hem de düğün yeri olarak bir cami avlusu seçildi.
Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı - 4
Şikayetler üzerine düğünün yapıldığı alana gelen jandarma ekipleri düğün sahiplerini uyararak etkinliği sonlandırdı.
Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı - 5
Cami avlusundaki düğünü jandarma sonlandırdı - 6

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