Cami temeli kazısında tarihi tünel bulundu

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Ekinözü ilçesindeki Maarif Camii'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Temel kazı çalışmasının devam ettiği bölgede, tarihi kesme taşlara rastlandı. İhbar üzerine bölgede inceleme ve kazı yapan uzman ekip, tarihi olduğu değerlendirilen kemer kalıntısı ve tünel girişine ulaştı.