Cami temeli kazısında tarihi tünel bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, depremde yıkılan Maarif Camii'nin yeniden inşası çalışmaları sırasında tarihi kemer ve tünel bulundu.

Cami temeli kazısında tarihi tünel bulundu - 1

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Ekinözü ilçesindeki Maarif Camii'nin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Temel kazı çalışmasının devam ettiği bölgede, tarihi kesme taşlara rastlandı. İhbar üzerine bölgede inceleme ve kazı yapan uzman ekip, tarihi olduğu değerlendirilen kemer kalıntısı ve tünel girişine ulaştı.

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Cami temeli kazısında tarihi tünel bulundu - 2

Horasan harcı kullanılarak yapıldığı değerlendirilen kemerin olduğu noktadaki inşaat çalışmaları durduruldu. Ekinözü Kaymakamlığı ve Elbistan Müze Müdürlüğünce yapının incelenmesi ve hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Cami temeli kazısında tarihi tünel bulundu - 3

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun ilçeye uzman ekip göndererek sahada inceleme yapacağı öğrenildi.

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