Cami yıkıldı minaresi kaldı

Köy sakinlerinden Sakine Demirbaş, geçen yılki selde bir akrabasının sel suyuna kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi.



Selde kendi evi ile değirmen, cami, imamın evi ve köy konağının da yıkıldığını anlatan Demirbaş, "İki selde de minarenin çevresini su aldı. Bu yılki selde su, evlere de yine zarar verecekti. Su, yolu götürünce evlerimiz kurtuldu. Minare bu selde de sağlam kaldı." dedi.