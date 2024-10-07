Camide tepki çeken restorasyon: Tarihi yapıdaki kök boya silindi, altın varak yapıldı

3 MİLYON 144 BİN LİRALIK RESTORASYON ÇALIŞMASI

Antalya Valiliği'nin kültür varlıkları ödeneğinden 3 milyon 144 bin TL'lik tahsisle Kaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Süleyman Çavuş Camisi restorasyonunda, yanlış uygulamalar yapıldığı ortaya çıktı.

Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan restorasyondaki hatalara ilişkin Antalya Valiliği'ne bağlı dönemin Taşınmaz Kültür Varlıkları birim sorumlusu koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram tarafından teknik rapor hazırlandı.

Teknik raporda, yanlış uygulamalar tek tek vurgulandı.