Camide yangın çıktı! Vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki camide çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Öğrenciler ders gördüğü sırada kadınlara ait asma üst katta çıkan yangında çocuklar zarar görmezken, 2 adet klima, rahleler, elektrikli soba ve halı yandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 'Ulukapı Merkez Camii'nde öğrenciler ders gördüğü sırada yangın çıktı' ihbarı 112 Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.