'YAZ AYLARINDA SERİNLEMEMİZİ SAĞLIYOR'

Her cuma namaz sonrası limonata içerek serinlediğini belirten Hüseyin Kaya, "Beşiktaş'ta bulunan Levent Barbaros hayrettin Paşa Camii'nde her cumadan sonra limonata dağıtıldığını duyduk. Çevremizdeki arkadaşlarımız buraya her cuma gelip namazını eda edip namaz çıkışında da çeşmeden limonata dağıttıklarını söylediler. Burada hizmetlilere vakfımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir uygulama yaptıkları için. Yaz aylarında vatandaşın cumadan çıktıktan sonra serin bir nefes almasını sağlıyorlar. İkramda bulunuyorlar. Böyle bir uygulamayı vakfın yaptığını söylediler. Çok güzel, şahane bir şey olmuş. İlk defa görüyorum böyle bir şey olduğunu. 1,5 yıldır da devam ediyormuş" dedi.