Camları, balkonları, kapıları açamaz hale geldiler: "Hapiste olsa daha iyi bir hayat yaşarım"
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kömür işletmesinin neden olduğu çevre kirliliği, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Yoğun kömür tozu kirliliği nedeniyle vatandaşlar, evlerinin camların ve balkon kapılarını açamaz hale geldiklerini belirtti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Yanlıca mevkii Dere Boyu Küme Evleri'nde yaşayan Hamarat ailesi, kömür eleme tesisinden gelen kömür tozları nedeniyle evlerininn camlarını açamadıklarını ve balkonları kullanamaz hale geldiklerini ifade etti.