Camları, balkonları, kapıları açamaz hale geldiler: "Hapiste olsa daha iyi bir hayat yaşarım"

Psikolojilerinin bozulduğunu belirten Şaban Hamarat, "Burası aslında yerleşim alanı. Buraya neye göre izin verildi anlamış değilim. Benim günahım ne. Adam gelmiş evin yanına kadar kömür işletmesi sokmuş. Alanda duvar var, onu aşmayacak denildi ama bu kişi kural tanımıyor. Bütün yetkililere gittim ‘Sen haklısın ama yapacak bir şey yok' diyorlar. Beni burada yalnız bıraktılar. Komşularım burayı sattılar, yukarı çıktılar. Benim günahım ne. Hapiste olsa daha iyi bir hayat yaşarım. Yataklarımın üstünde bile kömür tozları var. Cam açamıyorum. Balkonuma hasret kaldım. Sıcak havalarda evin içerisinde oturuyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Emekli adamım, çardak yaptım ama oturamıyorum. Yaşam hakkını elimizden aldılar. Meyve ağaçlarım var, kopartıp yiyemiyorum. Bahçeme hiçbir şey dikemiyorum. Sağlık İl Müdürlüğü'nden ‘Burada sağlık sorunu vardır' raporu verdiler. Dava açtım, kaybettim. Ben davayı nasıl kaybediyorum. Kömür şirketinin avukatlarına davayı kaybettiğim için para verdim. Burada sakıncalı bir şey yoktur diyorlar. Bu toz Rusya'dan mı geliyor. Bitik durumdayım. Psikolojimiz bozuluyor. Ben burayı satıpta başka bir yere gidemem. O firma önlem alsın. Her yere dilekçemi verdim" dedi.



