Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt

Büyük Çamlıca Camii'nin ücretsiz otoparkında sıfır araç stoklandığı iddialarına Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği'nden yanıt geldi. Açıklamada araçların bir kiralama firması tarafından izin alınarak bırakıldığı bildirildi.

Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 1

Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin otoparkında görüntüleri çekilen araçların bir filo şirketine ait olduğunu belirtti.

Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 2

Külünk, Çamlıca Camisi'nin otoparkında sıfır araçların stoklandığı iddialarına ilişkin, yaptığı açıklamada, görüntülere yansıyan araçların sıfır ve plakasız araçlar olmadığını söyledi.

Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 3

Bu otoparkın camiyi ziyarete gelen insanlara hizmet verdiğini anlatan Külünk, buranın aynı zamanda mahallenin de kapalı otoparkı olduğunu ifade etti.

Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 4

Külünk, otoparka her yerden araç getirilip bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeter ki plakalı olsun. Bir filo şirketi de bazı araçlarını kısa süreliğine buraya bırakmak için izin istemişti. Müsaade etmiştik. Diğer kullanıcıların kullanma şartlarını zorlaştırmamak şartıyla otoparkımızı kullandırmıştık. Yanlış bir algıyla medya gündemi biraz meşgul edildi. Bunlar stok araç değil, araba kiralayan bir filo firmasının geçici olarak bıraktığı plakalı araçlardır. Satış için bekletilen satış aracı yok. Plakasız gelen bir aracı gördüğümüz an gerekli yerlere başvurarak kaldırtıyoruz. Ücretsiz otopark olduğu için kimseye 'getirme' deme şansımız yok."

Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 5

Bırakılan araçların otopark sirkülasyonunu etkilemediğini dile getiren Külünk, "Birkaç bin araçlık otoparkımız var. 50 araç, 100 araç, 500 araç otoparkımızın kapasitesi bakımından diğer kullanıcılara zorluk vermez." dedi.

Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 6

Külünk, görüntülerin medyada yer almasının arından polis ve maliye ekiplerinin otoparka gelerek inceleme yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 7
Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 8
Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 9
Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 10
Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 11
Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt - 12

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