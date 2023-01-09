Çamlıca Camii otoparkında sıfır araç stoku iddiasına yanıt

Külünk, otoparka her yerden araç getirilip bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Yeter ki plakalı olsun. Bir filo şirketi de bazı araçlarını kısa süreliğine buraya bırakmak için izin istemişti. Müsaade etmiştik. Diğer kullanıcıların kullanma şartlarını zorlaştırmamak şartıyla otoparkımızı kullandırmıştık. Yanlış bir algıyla medya gündemi biraz meşgul edildi. Bunlar stok araç değil, araba kiralayan bir filo firmasının geçici olarak bıraktığı plakalı araçlardır. Satış için bekletilen satış aracı yok. Plakasız gelen bir aracı gördüğümüz an gerekli yerlere başvurarak kaldırtıyoruz. Ücretsiz otopark olduğu için kimseye 'getirme' deme şansımız yok."