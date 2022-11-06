Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu

Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi.

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu - 1

İstanbul Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu - 2

Olaya ilişkin yapılan açıklamada "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir" denildi.

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu - 3

Maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilen açıklamada radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetinin olağan şekilde devam ettiği kaydedildi.

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu - 4


Dış cephede oluşan yüzeysel hasar giderilene kadar Çamlıca Kulesi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu - 5
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu - 6

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