Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Çamlıdere Belediye başkan adayları
Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Çamlıdere Belediye Başkanı kimdir? Çamlıdere Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çamlıdere Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çamlıdere Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çamlıdere yerel seçim sonuçları..
ÇAMLIDERE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Çamlıdere Belediyesini 8.229 alınan oy ve %73.78 oy oranı ile AK Parti adayı Hazım Caner kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%73.78
- İyi Parti%22.25
- BBP%3.24
- Saadet Partisi%0.41
- Vatan Partisi%0.21
- BTP%0.11