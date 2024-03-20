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Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Çamlıdere Belediye başkan adayları

Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Çamlıdere Belediye Başkanı kimdir? Çamlıdere Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çamlıdere Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çamlıdere Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çamlıdere yerel seçim sonuçları..

Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Çamlıdere Belediye başkan adayları - 1

ÇAMLIDERE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Çamlıdere Belediyesini 8.229 alınan oy ve %73.78 oy oranı ile AK Parti adayı Hazım Caner kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%73.78
  • İyi Parti%22.25
  • BBP%3.24
  • Saadet Partisi%0.41
  • Vatan Partisi%0.21
  • BTP%0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Çamlıdere Belediye başkan adayları - 2

ÇAMLIDERE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çamlıdere Belediyesi Başkanı Hazım Caner Can Kimdir?

Hazım Caner Can, 1955 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden 1979-1980 yıllarında mezun oldu.

Kariyerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak başlayan Hazım Caner Can, 1983 yılında bu görevinden ayrılarak ticaret hayatına adım attı.

Siyasi kariyerine ilk adımını 29 Mart 2004'te attı ve bu tarihten itibaren Çamlıdere Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yılında ikinci kez seçilen Can, 2014 seçimlerinde üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Çamlıdere Belediye başkan adayları - 3

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HAZIM CANER CAN
  • ÇETİN TAŞDEMİR
  • ADEM CEYLAN
  • NUMAN CENGİZ
  • HANDAN TÜRKOĞLU
  • MEKKE KOÇ
  • MEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU
  • METİN YILMAZ
  • CAVİT ERKEN
  • MEHMET CENGİZ
  • SEYFULLAH AVCI
  • İLHAMİ DURSUN HOŞVER
  • ŞÜKRÜ SIRDAŞ
  • MERT YİĞİT DOĞANAY
  • MUSTAFA TUNCER
  • TURAN EĞRİ
Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Çamlıdere Belediye başkan adayları - 4

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