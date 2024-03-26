Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye başkan adayları

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çamlıyayla Belediyesi Başkanı İsmail Tepebağlı Kimdir?

Kaya TEPEBAĞLI'nın en büyük oğlu olarak 1962 Yılında Çamlıyayla'da doğdu. İlkokulu Çamlıyayla Atatürk İlkokulunda, Ortaokulu Çamlıyayla Kasım Ekenler Orta Okulunda Okudu, Liseyi Tarsus Kasım Ekenler Ticaret LisesindeOkudu, 1979 Yılında Askeri okula gitti. 1980 Yılında Astsubay olarak mezun oldu. Görevde bulunduğu sürede Anadolu Üniversitesi AçıköğretimFakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. 1990 Yılında subay oldu. Askerlik süresi içinde; Kayseri, Artvin, Edirne, İstanbul, Sivas, Erzurum ve Gaziantep’te görev yaptı. 2009 Yılında Kıdemli Binbaşı rütbesindeyken belediye seçimlerine katılmak için emekli oldu.2009 Yerel seçimlerinde MHP’den belediye başkanı seçildi.Akabinde devam eden yıllara Çevre-şehircilik ve temel belediyecilik konularında onlarca seminer ve kurslara katıldı.2009-2014 ve 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığına 2 dönem devam etmiş ve Milletimizin teveccühüyle de 2019 Yerel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçilmiş, halen belediye başkanlığına devam etmektedir.