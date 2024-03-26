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Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye başkan adayları

Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye Başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Çamlıyayla Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Çamlıyayla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Çamlıyayla yerel seçim sonuçları..

Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye başkan adayları - 1

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Çamlıyayla Belediyesini 3.316 alınan oy ve %52.39 oy oranı ile MHP adayı İsmail Tepebağlı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %52.39
  • İyi Parti %33.15
  • CHP %10.18
  • DP %3.16
  • DSP %0.40
  • Vatan Partisi %0.28
  • Diğer %0.44

TÜRKİYE HABERLERİ

Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye başkan adayları - 2

ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çamlıyayla Belediyesi Başkanı İsmail Tepebağlı Kimdir?


Kaya TEPEBAĞLI'nın en büyük oğlu olarak 1962 Yılında Çamlıyayla'da doğdu. İlkokulu Çamlıyayla Atatürk İlkokulunda, Ortaokulu Çamlıyayla Kasım Ekenler Orta Okulunda Okudu, Liseyi Tarsus Kasım Ekenler Ticaret Lisesinde

Okudu, 1979 Yılında Askeri okula gitti. 1980 Yılında Astsubay olarak mezun oldu. Görevde bulunduğu sürede Anadolu Üniversitesi Açıköğretim

Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. 1990 Yılında subay oldu. Askerlik süresi içinde; Kayseri, Artvin, Edirne, İstanbul, Sivas, Erzurum ve Gaziantep’te görev yaptı. 2009 Yılında Kıdemli Binbaşı rütbesindeyken belediye seçimlerine katılmak için emekli oldu.

2009 Yerel seçimlerinde MHP’den belediye başkanı seçildi.Akabinde devam eden yıllara Çevre-şehircilik ve temel belediyecilik konularında onlarca seminer ve kurslara katıldı.

2009-2014 ve 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığına 2 dönem devam etmiş ve Milletimizin teveccühüyle de 2019 Yerel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçilmiş, halen belediye başkanlığına devam etmektedir.
Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye başkan adayları - 3

ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ RIZA GENÇ
  • GÜLAY ŞİMŞEK
  • MEHMET FATİH SOFU
  • SELAHATTİN UMUT LAĞAP
  • MUSTAFA ERKAN KAYGU
  • BÜLENT ŞAHİN
  • ÖMER SÖKER
  • AYŞE ÇOLPA
  • ERDAL AKSAY
  • LATİF AKPINAR
  • TESLİME BAL
  • TORUN CANER ÇAKMAK
  • İZVAN NERGİZ
  • SUZAN FALCIOĞLU
Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye başkan adayları - 4

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