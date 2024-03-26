Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye başkan adayları
Çamlıyayla Belediyesi hangi partide? Çamlıyayla Belediye Başkanı kimdir? Çamlıyayla Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Çamlıyayla Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Çamlıyayla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Çamlıyayla yerel seçim sonuçları..
ÇAMLIYAYLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Çamlıyayla Belediyesini 3.316 alınan oy ve %52.39 oy oranı ile MHP adayı İsmail Tepebağlı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %52.39
- İyi Parti %33.15
- CHP %10.18
- DP %3.16
- DSP %0.40
- Vatan Partisi %0.28
- Diğer %0.44