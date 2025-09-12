Can Holding soruşturmasında son durum: Holdingin Tekfen'deki hisselerine el konuldu

SUÇLAMALAR BEŞ YILLIK SÜREYİ İÇERİYOR

Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor.

Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor.

"GÜÇ VE İTİBAR ELDE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Başsavcılığın açıklamasında zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtildi.

Jandarma TMSF'ye devredilen şirketlerde çok sayıda dijital materyal, belge ve bilgisayar harddiskine el koydu. İnceleme sürüyor.