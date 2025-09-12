Can Holding soruşturmasında son durum: Holdingin Tekfen'deki hisselerine el konuldu
Can Holding'e yönelik soruşturma sürüyor. Jandarma aralarında holdingin patronlarının da bulunduğu beş kişiyi ararken, bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Holdingin, Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine el konulduğu bildirildi.
Can Holding soruşturmasında 10 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Aralarında holding sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da olduğu beş şüpheli aranıyor.
Holding patronlarının yurt dışında olduğu iddia edildi.
Ancak yapılan pasaport kontrollerinde resmi yollarla yurt dışına çıktıklarına dair bir bilgiye rastlanmadı.