Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Çanakkale Boğazı'nda 3 aydır etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, lodosun etkisiyle kent merkezinden geçen Sarıçay'ı da kapladı.

DHA 18.05.2021 - 15:04

Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 1
Marmara Denizi’nin birçok yerini kaplayan ve Çanakkale Boğazı'nda da 3 aydır etkili olan müsilaj, endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılığı ve deniz canlılarını da olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 2
Vatandaşlar arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın belli bölgelerinden sonra, lodosun etkisiyle kent merkezinden geçen Sarıçay'ı da kapladı.
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 3
Sarıçay'daki manzarayı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, çayın bu halini de cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 4
Kentte ağ ile balık avcılığı yapan Davut Avcı, deniz salyasının lodosun etkisiyle Sarıçay'a girdiğini söyleyerek, “Daha önceden böyle bir pislik görmedik. Belirli zamanlarda oluyordu. Denize çıktığımız zaman ağlarımızı atıyoruz. Denize bıraktığımız ağlar çamur olarak çıkıyor. Ağlara balık vurmuyor. Balıkçıların bir kısmı denize çıkamıyor. Olta balıkçıları denize attığı oltalar çamurla kaplanıyor. Bu büyük bir pislik. Çanakkale’de bize çok zararı var” dedi.
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 5
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 6
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 7
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 8
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 9
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 10
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 11
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 12
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 13
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 14
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı - 15

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