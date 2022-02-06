Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

"Tarihe geçecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

"Çanakkale'nin gerdanlığına kavuşmasına sayılı günler kaldı." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, proje tamamlandığında köprünün, "dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü" olarak tarihe geçeceğini aktardı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü" olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak."