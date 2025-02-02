Çanakkale Boğazı'nın kabusu geri döndü: Ekosistem büyük tehdit altında

''BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR''

Büyükateş, en büyük sorunun deniz ekosisteminde yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebeple özellikle balıkların hem beslenmesine hem üremesi hem de göçleri üzerine negatif etkileri olmakta. Deniz dibini kaplayarak deniz çayırlarının, mercanların, çift kabuklu yumuşakçaların üzerini, balıkların yuvalarını, yumurtaların üzerini örtebilir. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntılarla karşılaşılır.

Askıda katı madde yükü fazla olduğu için denizel sistemde ışık geçirgenliğini etkileyip, fotosentez mekanizması üzerinde negatif etkisi söz konusudur. Bu nedenlerle denizel besin ağında sorunlar oluşur ve biyolojik çeşitlilik üzerine olumsuz etkileri görülebilir.''