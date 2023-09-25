Çanakkale Boğazı'nın su altı ses seviyesi üst sınırın üzerinde çıktı
Çanakkale Boğazı'nda ses düzeyi 59,8 desibel olarak ölçüldü. Çanakkale Boğazı'ndaki ses düzeyinin üst sınır olan 50 desibelin üzerinde çıktığını dikkat çeken uzmanlar, "Eğer desibel yüksekliği hayvanların yaşam koşullarına olumlu veya olumsuz yönde etki ederse, bu durum, göç yolları, besin alımı, avlanmaları üzerinde etkiler oluşturabilir." dedi.
Çanakkale Boğazı'nın su altı ses seviyesi ilk kez ölçüldü.
Uluslararası bir su yolu olan Çanakkale Boğazı'nda 4 farklı noktada kurulan ölçüm istasyonunda su altı ses seviyeleri ölçüldü. Daha önce bilim insanları tarafından dünyadaki denizlerde yapılan ölçüm ve değerlendirmelerde su altı ses seviyesi 5 desibel ile 50 desibel arasında değişirken, yapılan ölçümlerde Çanakkale Boğazı'nın su altı ses düzeyi 59,8 desibel çıktı.