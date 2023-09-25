Çanakkale Boğazı'nın su altı ses seviyesi üst sınırın üzerinde çıktı

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLU KORİDORLARINDAN BİRİ"

Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın dünyanın en önemli uluslararası su yollarında su altı sesleri hakkında bir rapor yayınladığını söyledi.

Kuşku, "Bering Boğazı, Salish Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Güney Lantau, Corcovado Körfezi, Kuzey Batı Akdeniz, Helenik Bölge, İstanbul Boğazı, Büyük Set Resifi'nin aralarında bulunduğu 10 bölgede ölçümler yapılmış ve dünya literatürüne rapor olarak sunmuştur. Fakat uluslararası su yolu olma özelliğinde dünyanın en önemli koridorlarından biri olan Çanakkale Boğazı veri yetersizliği sebebiyle bu raporda yer almamıştır. Bizler de bu hassasiyetleri değerlendirerek Çanakkale Boğazı'nın su altı ses verilerinin toplanması üzerine bilimsel çalışmalar başlattık. Bu çalışmaların sonucunda bazı verilere ulaştık. Daha önce bilim insanları tarafından dünyadaki denizlerde yapılan ölçüm ve değerlendirmelerden sonra su altı ses seviyesi 5 desibel ile 50 desibel arasında değişmekteydi. Çanakkale Boğazı'nda bu değer ortalama 59,8 desibel olarak ölçüldü. Yani üst sınırın 9,8 desibel üzerinde bir değerdir. Biz boğazın çeşitli noktalarında ölçümlerimize devam edip, ölçülen bu ses düzeyini en verimli, sağlıklı düzeyde değerlendirmek için çalışmalarımızı, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ve Yetiştiricilik ABD Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Ergün hocalarımızın katkıları ile sürdürmekteyiz." dedi.