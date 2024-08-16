Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi

"BİZ BU 3 GÜNÜ ADETA BİR SEFERBERLİK İLAN ETTİK"

Bakan Yumaklı, yangınlarda canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.

Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim, tekrar edeyim, biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemizde elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor."

Bu mücadelenin en önemli unsurunun vatandaşların kendilerine vereceği destek olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Yangın çıkan bütün illerimize ve halihazırda yangınların devam ettiği ama iyiye giden, iyiye gittiğini de söyleyebileceğimiz Çanakkale, Manisa ve Bolu'ya tekrar 'geçmiş olsun' diliyorum." diye konuştu.