Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi
4 kentte alevlerle mücadele sürüyor. Çanakkale, İzmir, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangının tarihi alana ulaşması önlendi. Yerleşim yerleri de tehdit altında değil. Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında ise şimdiye kadar 100 hektardan fazla alan zarar gördü. Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü başlayan yangında 3. güne girildi. 2 noktadan yükselen alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız" dedi.
Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.