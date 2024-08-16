Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi

4 kentte alevlerle mücadele sürüyor. Çanakkale, İzmir, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangının tarihi alana ulaşması önlendi. Yerleşim yerleri de tehdit altında değil. Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında ise şimdiye kadar 100 hektardan fazla alan zarar gördü. Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü başlayan yangında 3. güne girildi. 2 noktadan yükselen alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız" dedi.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 1

Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 2

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÜRÜNTÜLENDİ

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 3

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 4

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı da alevlerle mücadele için bölgeye askeri helikopter gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 5

BÖLGEYE GİDEN EKİPLER KAZA YAPTI

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 6

ORMAN İŞÇİLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 7

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

57. Alay Şehitliği'ni tehdit eden alevler nedeniyle ekipler bir set çekerek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 8

ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ 

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Öte yandan yangında Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 9

ÇANAKKALE VALİSİ: YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK YOK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, “Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir.” bilgisini paylaştı.
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 10

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 11

BOLU’DA DA YANGIN ÇIKTI

Bolu’da da Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 12

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 13

ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 3 köydeki bazı mahallelerin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, şimdiye kadar zarar gören alanın yaklaşık 100 hektar olduğunu söyledi.
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 14

BOLU’DAKİ YANGININ DUMANI ESKİŞEHİR’E ULAŞTI

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 15

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 16

MANİSA'DAKİ YANGIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ

Manisa’daki orman yangını üçüncü girdi.

Gece boyunca kontrol altına alma çabalarının devam ettiği Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangını sürerken Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. 

Gördes ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca 1 gece görüşlü helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 367 personel katılırken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan ve karadan daha fazla ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. 

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 17

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle boşaltılan 2 mahalledeki vatandaşlar ise güvenli bölgelere taşınarak barınmaları sağlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kayacık'taki orman yangınında durumun iyiye gittiği öğrenildi.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 18

BAKAN YUMAKLI'DAN 3 YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin, "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum." dedi.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 19

"BİZ BU 3 GÜNÜ ADETA BİR SEFERBERLİK İLAN ETTİK"

Bakan Yumaklı, yangınlarda canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.

Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim, tekrar edeyim, biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemizde elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor."

Bu mücadelenin en önemli unsurunun vatandaşların kendilerine vereceği destek olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Yangın çıkan bütün illerimize ve halihazırda yangınların devam ettiği ama iyiye giden, iyiye gittiğini de söyleyebileceğimiz Çanakkale, Manisa ve Bolu'ya tekrar 'geçmiş olsun' diliyorum." diye konuştu.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 20

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Kentte dün akşam saat 21.10'da çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edilmeye başlanmıştı.

Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 21
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 22
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 23
Çanakkale, Bolu, Manisa ve İzmir'de orman yangını: Çanakkale'de tarihi alana ulaşması önlendi - 24
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