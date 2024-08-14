Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı
Çanakkale, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bir anda büyüdü. Yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı. Alevlere müdahale için bölgeye giden ekiplerin kaza yapması sonucu 2 orman işçisi yaralandı, bazı orman işçileri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bolu’da da Göynük ilçesinde yangın çıktı. Yangının başladığı noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. Manisa’daki yangında ise ikinci güne girildi. Dün kontrol altına alınmak üzereyken aynı noktada ikinci yangının çıkmasıyla yeniden büyüyen yangına müdahale sürüyor.
Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.