Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı

Çanakkale, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bir anda büyüdü. Yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı. Alevlere müdahale için bölgeye giden ekiplerin kaza yapması sonucu 2 orman işçisi yaralandı, bazı orman işçileri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bolu’da da Göynük ilçesinde yangın çıktı. Yangının başladığı noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. Manisa’daki yangında ise ikinci güne girildi. Dün kontrol altına alınmak üzereyken aynı noktada ikinci yangının çıkmasıyla yeniden büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 1

Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 2

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 3

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 4

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 5

BÖLGEYE GİDEN EKİPLER KAZA YAPTI

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 6

ORMAN İŞÇİLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 7

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 8

ÇANAKKALE VALİSİ: YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK YOK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, “Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir.” bilgisini paylaştı.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 9

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 10

BOLU’DA DA YANGIN ÇIKTI

Bolu’da da Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 11

MANİSA'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Manisa’daki orman yangını ikinci gününe girdi.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 12

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı.

Ekiplere takviye yapıldı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 13

5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 14

EDİRNE'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

İpsala'ya bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 15

BOZCAADA'DA YANGIN PANİĞİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda araç ve 104 personelle karadan başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Yangın ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı. 

Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.

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