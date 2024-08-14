Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor

Alevlerle mücadele sürüyor. Çanakkale, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bir anda büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, 57. Alay Şehitliği’ni tehdit ediyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kaza yapması sonucu 2 orman işçisi yaralandı, bazı orman işçileri dumandan etkilendi. Bolu’da da Göynük ilçesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle iki köy tahliye edildi. Manisa’daki yangın ise ikinci gününde de sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarda 14 uçak ve 31 helikopterin alevlere müdahale ettiğini açıkladı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 1

Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 2

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 3

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 4

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı da alevlerle mücadele için bölgeye askeri helikopter gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 5

BÖLGEYE GİDEN EKİPLER KAZA YAPTI

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 6

ORMAN İŞÇİLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 7

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

57. Alay Şehitliği'ni tehdit eden alevler nedeniyle ekipler bir set çekerek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 8

ÇANAKKALE VALİSİ: YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK YOK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, “Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir.” bilgisini paylaştı.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 9

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 10

BOLU’DA DA YANGIN ÇIKTI

Bolu’da da Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 11

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 12

İKİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi.

Köyler ekipler tarafından boşaltılırken, vatandaşlar güvenli bölgeye alındı.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 13

MANİSA'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Manisa’daki orman yangını ikinci gününe girdi.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 14

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı.

Ekiplere takviye yapıldı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 15

5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 16

EDİRNE'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

İpsala'ya bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor - 17

BOZCAADA'DA YANGIN PANİĞİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda araç ve 104 personelle karadan başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Yangın ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı. 

Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.

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