Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı, alevler şehitliği tehdit ediyor
Alevlerle mücadele sürüyor. Çanakkale, Bolu ve Manisa’daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bir anda büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, 57. Alay Şehitliği’ni tehdit ediyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kaza yapması sonucu 2 orman işçisi yaralandı, bazı orman işçileri dumandan etkilendi. Bolu’da da Göynük ilçesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle iki köy tahliye edildi. Manisa’daki yangın ise ikinci gününde de sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarda 14 uçak ve 31 helikopterin alevlere müdahale ettiğini açıkladı.
Çanakkale’nin Eceabat, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.