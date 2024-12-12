Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek"
Çanakkale öğle saatlerinde 4,4 büyülüğünde deprem ile sallandı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin olası büyük Marmara depremini etkileyeceğine ilişkin uyarıda bulundu. Görür, "Marmara'da kırılması beklenen kesimi etkileyecek." dedi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.