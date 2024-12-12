Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek"

Çanakkale öğle saatlerinde 4,4 büyülüğünde deprem ile sallandı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin olası büyük Marmara depremini etkileyeceğine ilişkin uyarıda bulundu. Görür, "Marmara'da kırılması beklenen kesimi etkileyecek." dedi.

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek" - 1

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek" - 2

Deprem, çevre illerden de hissedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Saros Körfezi’nde Ecebat ilçesinin 13,52 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34’te oldu. 

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek" - 3

Yerin 25,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ecebat ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek" - 4

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek" - 5

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İNTİKAL ETMEMİŞTİR"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Saros Körfezinde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale’de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Geçmiş olsun." dedi.

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek" - 6

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek" - 7

Görür, Eceabat'ta gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF) içerisinde olduğunu kaydetti.

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek" - 8

MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Öğle saatlerinde gerçekleşen depremin olası büyük Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Görür, "Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle az çok etkileyecektir." dedi.

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