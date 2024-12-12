Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara uyarısı: "Kırılması beklenen kesimi etkileyecek"

MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Öğle saatlerinde gerçekleşen depremin olası büyük Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Görür, "Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle az çok etkileyecektir." dedi.