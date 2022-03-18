Çanakkale Destanı'nın 107. yılı

Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla zayiat verdi. Bugün Çanakkale Savaşı'nın 107. yıldönümü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Anadolu Ajansı'nın arşivinden paylaşılan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...

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Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 1

Bugün 18 Mart...

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı '' Geçilmez Destanı''nın yıldönümü.

Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 2

Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu. 

Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 3

490 bine yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300 binden fazla zayiat verdi.

Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 4

Buna karşılık Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu.

Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 5

Çanakkale'de toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi.

Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 6

İşte TSK ve Anadolu Ajansı'nın arşivinde yer alan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...

Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 7
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 8
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 9
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 10
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 11
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 12
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 13
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 14
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 15
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 16
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 17
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 18
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 19
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 20
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 21
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 22
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 23
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 24
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 25
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 26
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 27
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 28
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 29
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 30
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 31
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 32
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 33
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 34
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 35
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 36
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 37
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 38
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 39
Çanakkale Destanı'nın 107. yılı - 40

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