Çanakkale Güzelyalı'da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı

Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve Güzelyalı köyü, Çınarlı ile Erenköy mevkilerine sıçrayan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor.



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 10 uçak, 9 helikopter havadan; 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 araç ve 760 personel karadan müdahaleyi sürdürüyor.