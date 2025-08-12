Çanakkale Güzelyalı'da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Güzelyalı köyünde yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi; ortaya çıkan manzara felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Çanakkale Güzelyalı'da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı - 1

Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve Güzelyalı köyü, Çınarlı ile Erenköy mevkilerine sıçrayan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 10 uçak, 9 helikopter havadan; 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 araç ve 760 personel karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Çanakkale Güzelyalı'da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı - 2

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki toplam 2 bin 90 kişi tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Güzelyalı’da bazı villalar tamamen yanarken, alevlerin etkisini kaybettiği bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine dönmeye başladı. Dumandan etkilenen 77 kişinin sağlık kuruluşlarında tedavisi yapıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Çanakkale Güzelyalı'da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı - 3

DENİZDEN KURTARMA OPERASYONU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dardanos mevkisinde yangın nedeniyle mahsur kalan 84 kişinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait deniz araçlarıyla güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar, GESTAŞ’a ait feribotlarla Çanakkale Boğazı üzerinden tahliye edildi.

Çanakkale Güzelyalı'da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı - 4

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gece boyunca 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 araç ve 770 personel yangınla mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlatıldı.

Güzelyalı köyündeki yangın felaketinin boyutu sabah görüntülendi.

Çanakkale Güzelyalı'da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı - 5

Havadan görüntülenen bölgede ortaya çıkan manzara felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

