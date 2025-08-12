Çanakkale Güzelyalı'da yangın: Villalar ve otomobiller küle döndü, köyler boşaltıldı
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Güzelyalı köyünde yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi; ortaya çıkan manzara felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve Güzelyalı köyü, Çınarlı ile Erenköy mevkilerine sıçrayan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 10 uçak, 9 helikopter havadan; 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 araç ve 760 personel karadan müdahaleyi sürdürüyor.