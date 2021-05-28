Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı

Çanakkale-İzmir kara yolunda, bir TIR'ın arızalanması nedeniyle 12 saat ulaşım sağlanamadı. Araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 28.05.2021 - 13:17

Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı - 1
İzmir'den Çanakkale'ye yük taşıyan TIR'ın şasesi Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı.
Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı - 2
Olay yerine giden trafik ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı.
Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı - 3
Otomobil ve hafif ticari araçlar Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi.
Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı - 4
Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ise yaklaşık 12 saat beklemek zorunda kaldı. Araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.
Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı - 5
TIR'ın, vinç yardımıyla yol kenarına çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı - 6
Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı - 7
Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı - 8

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