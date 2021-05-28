Çanakkale-İzmir yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı

Çanakkale-İzmir kara yolunda, bir TIR'ın arızalanması nedeniyle 12 saat ulaşım sağlanamadı. Araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı. İzmir'den Çanakkale'ye yük taşıyan TIR'ın şasesi Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı. Olay yerine giden trafik ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Otomobil ve hafif ticari araçlar Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi. Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ise yaklaşık 12 saat beklemek zorunda kaldı. Araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı. TIR'ın, vinç yardımıyla yol kenarına çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.