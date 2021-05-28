Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

TIR ARIZALANDI İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache idaresindeki yabancı plakalı TIR ve buna bağlı yarı römorkun şasesi, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

OTOMOBİLLERE ALTERNATİF YOL Otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi.