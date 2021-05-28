Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Çanakkale-İzmir karayolunda, bir TIR'ın Nusratlı rampalarında arızalanması nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.

Anadolu Ajansı 28.05.2021 - 10:54

Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 1

TIR ARIZALANDI

İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache idaresindeki yabancı plakalı TIR ve buna bağlı yarı römorkun şasesi, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı.
Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 2

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı.
Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 3

OTOMOBİLLERE ALTERNATİF YOL

Otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi.
Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 4

KAMYON VE TIR'LAR İSE SAATLERDİR BEKLETİLİYOR

Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ise yaklaşık 10 saattir yolda bekletiliyor.
Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 5

ARAÇ KUYRUĞU 10 KİLOMETREYE ULAŞTI

Şasesi kırılan TIR'ın vinç yardımıyla onarım çalışmaları sürerken, bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.
Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 6
Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 7
Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı: Kilometrelerce kuyruk oluştu - 8

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