Çanakkale, Manisa ve Muğla’da orman yangını

Çanakkale’nin Lapseki, Manisa’nın Soma ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, Lapseki ve Bodrum’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soma’da ise alevlerle mücadele sürüyor.

Çanakkale, Manisa ve Muğla’da orman yangını - 1

Çanakkale’nin Lapseki, Manisa’nın Soma ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Soma ve Bodrum’da ise alevlerle mücadele sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale, Manisa ve Muğla’da orman yangını - 2

SOMA'DA YANGIN

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Işıklar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Manisa Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Soma'nın yanı sıra Kınık, Bergama ve Akhisar'dan da itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Hafriyat sahası içinde kalan ormanda çıktığı belirtilen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale, Manisa ve Muğla’da orman yangını - 3

BODRUM'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bodrum’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nin üst bölümündeki ormanlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Saat 16.27’deki ihbarın hemen ardından bölgeye hava araçları sevk edildi. Karadan da orman yanın söndürme işçileri ile arazözler sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale, Manisa ve Muğla’da orman yangını - 4

LAPSEKİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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