Çanakkale, Manisa ve Muğla’da orman yangını

LAPSEKİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.