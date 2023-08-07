Çanakkale, Manisa ve Muğla’da orman yangını
Çanakkale’nin Lapseki, Manisa’nın Soma ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, Lapseki ve Bodrum’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soma’da ise alevlerle mücadele sürüyor.
Çanakkale’nin Lapseki, Manisa’nın Soma ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde orman yangını çıktı.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Soma ve Bodrum’da ise alevlerle mücadele sürüyor.