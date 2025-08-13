Çanakkale, Mersin ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevler köylere doğru ilerliyor

Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kahramanmaraş'taki orman yangını ise sürüyor. Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlatırken, Çanakkale'deki alevler köylere doğru ilerlemeye başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Çanakkale'de ise çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başlattı.

Her iki yangında rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Diğer yandan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangınını ise söndürme çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI

Çanakkale Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MERSİN'DE ÜÇ AYRI NOKTADA YANGIN

Mersin'in Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, üç ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI 

Kahramanmaraş'taki yangın pazartesi günü, Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı.

Sarp arazi yapısı nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü.

Alevler büyük oranda kontrol altına alınsa da, ilerleyen saatlerde tekrar alevlendi.

Yangına müdahale sürüyor.

