Çanakkale, Mersin ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Alevler köylere doğru ilerliyor
Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kahramanmaraş'taki orman yangını ise sürüyor. Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlatırken, Çanakkale'deki alevler köylere doğru ilerlemeye başladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.
Çanakkale'de ise çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başlattı.
Her iki yangında rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Diğer yandan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangınını ise söndürme çalışmaları sürüyor.