Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi

Çanakkale Savaşı sırasından Seyyid Onbaşı, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı ve isimsiz kahramanlara şahitlik edercesine yüz yılı aşkın süredir batık duran savaş gemileri havadan görüntülendi.

Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş'ın drone ile çektiği görüntülerde en dikkat çeken Anzak Koyu’nda bulunan 70 metre uzunluğunda olan İngiliz Gemisi SS Milo.