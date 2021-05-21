Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi

Çanakkale Savaşı’nın en büyük tanıkları olan batık savaş gemileri, havadan çekilen görüntülere yansıdı. En büyük batık savaş gemilerinden birisi olan İngiliz Gemisi SS MILO, Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor.

İHA 21.05.2021 - 09:26

Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - 1
Çanakkale Savaşı sırasından Seyyid Onbaşı, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı ve isimsiz kahramanlara şahitlik edercesine yüz yılı aşkın süredir batık duran savaş gemileri havadan görüntülendi.
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - 2
Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş'ın drone ile çektiği görüntülerde en dikkat çeken Anzak Koyu’nda bulunan 70 metre uzunluğunda olan İngiliz Gemisi SS Milo.
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - 3
Bu gemi Çanakkale’de bulunan en büyük batıklardan birisi olma özelliğini de taşıyor.
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - 4
7 metre derinlikte olan batın gemi, havadan çekilen görüntülere net bir şekilde yansıyor.
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - 5
Avusturya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan Anzakları, Gelibolu’ya çıkartan filikalardan birisi de havadan görüntülendi.
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - 6
Sahilde ön kısmı su üzerine bulunan filika yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - 7
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - 8

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