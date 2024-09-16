Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık top mermileri bulundu
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyündeki arazide, maki ile örtülü bir alanda 18 top mermisi bulundu. Top mermilerinin Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık olduğu tespit edildi.
Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşın bölgedeki izleri ilk günkü tazeliğini koruyor.
Birinci Anafarta Muharebesi olarak tarihe geçen muharebeye adını veren Büyükanafarta köyünde yaşayan bir çiftçinin köpeği, köyün girişindeki makilik alanda doğum yaptı. Daha sonra köpeğiyle yavruları almaya giden çiftçi, makilik alanda eşelenmiş toprak içinde top mermileri olduğunu gördü.