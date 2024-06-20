Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöplük alanda başlayan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İzmir'in Bergama ve Gaziemir ilçelerinde de bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 1

ÇANAKKALE / EZİNE

İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 2

EZİNE KONTROL ALTINDA

Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı.

Kiremitoba ve Aladağ köylerinin de tahliye edildiği yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 3

İKİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirilmişti.

Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edilmişti.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 4

EVLER YANDI

Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 5

İZMİR / BERGAMA

Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 6

Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 7

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 8

BAZI EVLER VE AĞILLAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı evler ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.

Jandarma ekiplerinin mahalle sakinlerini tehlike geçene kadar meydanda bir arada tuttuğu öğrenildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 9

İZMİR / GAZİEMİR

Yangın, akşam saatlerinde Sevgi Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip tarafından müdahale edilemeye başlandı.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 10

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 11

BURSA / BÜYÜKORHAN

Yangın, 14.30 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler ile Bademlik mevkiisi arasında bulunan tarım arazisinde başladı.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 12

İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan 4 helikopter, 2 uçak ile de müdahale edilmeye başladı.

Yangın Büyükorhan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi ile Harmancık ilçeleri arasında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 13

KONTROL ALTINDA

Yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 14

ELAZIĞ / GEZİN

Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 15

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - 16

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 10.15 sıralarında Maden ilçesi Gezin köyü Kışlıca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık arazide çıkan yangının aşırı sıcak ve rüzgarın etkisiyle Tepecik köyü istikametine doğru ilerlediği belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına Diyarbakır'dan yangın söndürme uçağı, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, greyder, dozer ve itfaiyeler ile yaklaşık 100 personel tarafından müdahale edilmiştir."

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