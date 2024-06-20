Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöplük alanda başlayan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İzmir'in Bergama ve Gaziemir ilçelerinde de bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
ÇANAKKALE / EZİNE
İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.