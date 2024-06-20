Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 10.15 sıralarında Maden ilçesi Gezin köyü Kışlıca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık arazide çıkan yangının aşırı sıcak ve rüzgarın etkisiyle Tepecik köyü istikametine doğru ilerlediği belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına Diyarbakır'dan yangın söndürme uçağı, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, greyder, dozer ve itfaiyeler ile yaklaşık 100 personel tarafından müdahale edilmiştir."