Çanakkale ve Muğla'da orman yangını: Gelibolu'da alevler büyük ölçüde kontrol altında
Çanakkale'nin Gelibolu ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde orman yangınları ile mücadele sürüyor. Çanakkale'de iki köy tedbir amacıyla tahliye edildi. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangın ise kontrol altına alındı. Yangının bir kaynak makinesinden çıktığı, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
İzmir'in Menderes, Çanakkale'nin Gelibolu, Malatya'nın Doğanyol ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı.
Menderes ve Doğanyol yangınları kontrol altına alındı. Diğer bölgelerde alevlerle mücadele devam ediyor.