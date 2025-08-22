Çanakkale ve Muğla'da orman yangını: Gelibolu'da alevler büyük ölçüde kontrol altında

2 KÖYDEKİ 126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliği’nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Gelibolu ilçemize bağlı Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.