Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı?
Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirtti. Peki, Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? İşte Çanakkale yangınında son durum...
Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.