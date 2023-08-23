Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı?

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirtti. Peki, Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? İşte Çanakkale yangınında son durum...

Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? - 1

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? - 2

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? - 3

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? - 4

BOŞALTILAN KÖYLER

Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.

Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? - 5

Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? - 6

NENE HATUN GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi"nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

Çanakkale yangınında son durum: Çanakkale'deki yangın neden çıktı, hangi köyler boşaltıldı? - 7

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER