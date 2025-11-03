Çanakkale yangınının sırrı bu cesette gizli olabilir. İnsana ait kemik parçaları bulundu

Çanakkale'de ağustos ayında çıkan ve bölgeye küle çeviren orman yangının arkasında cinayet yatıyor olabilir. Ormanlık alanda akıllı saat ve telefon bulundu. İki cihaz Mısırlı bir üniversite öğrencisinin çıktı. Aynı bölgede bulunan kemik parçalarının aynı kişiye ait olup olmadığı araştırılıyor.

Çanakkale'de ormanlık alanda bulunan kemiklerin kime ait olduğu araştırılıyor.

Olay ağustos ayında yaşandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın sonrası bölgede kesim çalışması yapmaya başladı.

Sabah gazetesinin haberine göre; ekipler bu bölgede etrafa dağılmış halde kemik parçaları buldu.

Kemiklerin önce bir hayvana ait olabileceğini düşünen ekipler, birkaç metre ileride insan kafatası bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptığı sırada bu kez yanmış bir cep telefonu ile yalnızca metal aksamı kalmış bir akıllı saat buldu.

TELEFON VE SAAT MISIRLI GENCİN

Kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, akıllı saatin seri numaraları şirkete gönderildi. Akıllı saat üzerinde incelemelerini tamamlayan üretici firma, bir rapor hazırladı.

Raporda saatin Mısırlı Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'a ait olduğu belirtildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, üniversiteli Ahmed'in İstanbul Bahçelievler'deki ev arkadaşı Zeyad B.'nin ifadesini aldı. Zeyad B., Mısırlı ev arkadaşı Ahmed'in 2023'ün eylül ayında evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber almadığını söyledi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürürken, kemiklerin kime ait olduğu yapılacak DNA testi ile belirlenecek.

Bu nedenle Ahmed'in ailesi Türkiye'ye davet edildi.

Ahmed'in geçmişteki cep telefonu sinyalleri de incelemeye alınırken, ekipler orman yangınının cesedi yok etmek isteyenler tarafından başlatılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

