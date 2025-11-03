Çanakkale yangınının sırrı bu cesette gizli olabilir. İnsana ait kemik parçaları bulundu

Çanakkale'de ormanlık alanda bulunan kemiklerin kime ait olduğu araştırılıyor.

Olay ağustos ayında yaşandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın sonrası bölgede kesim çalışması yapmaya başladı.

Sabah gazetesinin haberine göre; ekipler bu bölgede etrafa dağılmış halde kemik parçaları buldu.

Kemiklerin önce bir hayvana ait olabileceğini düşünen ekipler, birkaç metre ileride insan kafatası bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptığı sırada bu kez yanmış bir cep telefonu ile yalnızca metal aksamı kalmış bir akıllı saat buldu.