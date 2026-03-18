Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı
18.03.2026 06:22
NTV - Haber Merkezi
Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü... Türk milleti 18 Mart 1915’te tarihe adını altın harflerle yazdırdı ve Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandı. Çanakkale'nin "geçilmezliği" tüm dünyaya ispat edildi.
Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.
Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Savaşlar karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.
325 gün süren Çanakkale Savaşları, 9 Ocak 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi.
Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale'nin geçilemeyeceği kanıtlandı.