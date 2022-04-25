Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü

Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çanakkale Savaşları'nın 107'nci yılında 57'nci Alayı yad etmek üzere Vefa Yürüyüşü için bir aradayız. Çanakkale Ruhunu, 57'nci Alay'ın o fedakarlığını diri tutmak, önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Nasıl Sarıkamış'ta, Zafer Tepe'de, Dumlupınar'da var isek, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte her yıl 57'nci Alay Vefa Yürüyüşünde bir aradayız. Bu ruhu diri tutma ve kutsal emaneti yarınlara güçlü bir şekilde taşıma adına buradayız" dedi.