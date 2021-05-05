Çanakkale’de corona virüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

İHA 05.05.2021 - 11:28
17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'ydi.
‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 962,928’e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselmişti.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 3 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çanakkale’deki vaka sayılarının yüzde oranında düştüğünü belirterek, “Çanakkale’de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50.
Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69’u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale” ifadelerine yer vermişti.
Çanakkale, 10-16 Nisan tarihleri arasında 962,98 olan vaka sayıları nedeniyle Türkiye birinciliğini almıştı. Dün akşam yayınlanan yeni verilerin ardından 439,11’e düşen vaka rakamlarının ardından İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sonra Türkiye dördüncüsü oldu.