Çanakkale’de corona virüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

"VAKA DÜŞÜŞ ORANI YÜZDE 50"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 3 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çanakkale’deki vaka sayılarının yüzde oranında düştüğünü belirterek, “Çanakkale’de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50.

Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69’u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale” ifadelerine yer vermişti.